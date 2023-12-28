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«Пересняли восьмую серию». Как бригада Жоры Крыжовникова работает над продолжением сериала «Слово пацана»

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Киноэксперты рассказали, в чем феномен популярности драмы про бандитов конца 80-х

«Пересняли восьмую серию». Как бригада Жоры Крыжовникова работает над продолжением сериала «Слово пацана»

Многосерийная драма Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.) «Слово пацана. Кровь на асфальте» успешно выстрелила и с каждым днем набирает популярность. Это сериал о Казани конца 80-х, когда подростки сбивались в «улицы» и терроризировали город.

Снимать фильм в столице Татарстана запретили местные власти, поэтому атмосферу города воссоздали в Ярославле. Помощь в организации съемок взяла на себя местная кинокомпания «Ярсинема».

— Съемки фильма идут до сих пор, — рассказал MSK1.RU российский актер и учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман. — Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике (название спального районе Ярославля. — Прим. ред.).

«Пересняли восьмую серию». Как бригада Жоры Крыжовникова работает над продолжением сериала «Слово пацана»

На сегодняшний день вышли пять серий. Как признался режиссер, изначально планировалось, что фильм станет некой машиной времени и заинтересует старшее поколение, которое жило в то время. Но лентой начали интересоваться зрители и помладше, несмотря на то, что рейтинг сериала — 18+.

— Феномен времени, — добавил Юрий Ваксман. — Эпоха конца 80-х — начала 90-х сейчас не то чтобы актуализировалась и романтизировалась, зато история прозвучала. Тем более сейчас мало хороших подростковых картин.

«Пересняли восьмую серию». Как бригада Жоры Крыжовникова работает над продолжением сериала «Слово пацана»

Феномен популярности драмы кинокритик и педагог Маргарита Комиссарова объяснила прежде всего наличием нешаблонных героев и профессионализмом режиссера, который понимает запросы публики.

— Здесь перед нами история становления через ряд необходимостей, когда нужно совершать выбор, а потом нести за этот выбор ответственность, — поделилась мнением кинокритик. — Это показано на фоне бандитских казанских группировок, которые влияют на формирование личности главного героя.

Эксперт полагает, что сериал отражает и проблемы нашего времени и состояние общества сегодня.

— В фильме можно разглядеть проблемы, с которыми сейчас сталкиваются подростки, которые ищут себя, ищут ответы на какие-то вопросы, — добавила она. — Никто из взрослых не протягивает им руку помощи, не стремится их понять.

«Пересняли восьмую серию». Как бригада Жоры Крыжовникова работает над продолжением сериала «Слово пацана»

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре этого года. Он получил высокие оценки зрителей и вошел в десятку лучших сериалов «Кинопоиска». Снимать фильм начали в марте 2023 года. Ранее 14-летняя дочь Пересильд рассказала о съемках откровенных сцен в фильме.

В основе сценария лежит одноименная книга Роберта Гараева, которая была опубликована в 2020 году. Автор рассказал о культуре молодежных криминальных сообществ Казани, подростковых субкультурах с бандитским настроением, распространенных с конца 1970-х до 2000-х. Герои книги «крышуют» дороги, собирают банды и устраивают бои на деньги.

Взято Источник
28.12.2023

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