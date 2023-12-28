Киноэксперты рассказали, в чем феномен популярности драмы про бандитов конца 80-х

Многосерийная драма Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.) «Слово пацана. Кровь на асфальте» успешно выстрелила и с каждым днем набирает популярность. Это сериал о Казани конца 80-х, когда подростки сбивались в «улицы» и терроризировали город.

Снимать фильм в столице Татарстана запретили местные власти, поэтому атмосферу города воссоздали в Ярославле. Помощь в организации съемок взяла на себя местная кинокомпания «Ярсинема».

— Съемки фильма идут до сих пор, — рассказал MSK1.RU российский актер и учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман. — Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике (название спального районе Ярославля. — Прим. ред.).

На сегодняшний день вышли пять серий. Как признался режиссер, изначально планировалось, что фильм станет некой машиной времени и заинтересует старшее поколение, которое жило в то время. Но лентой начали интересоваться зрители и помладше, несмотря на то, что рейтинг сериала — 18+.

— Феномен времени, — добавил Юрий Ваксман. — Эпоха конца 80-х — начала 90-х сейчас не то чтобы актуализировалась и романтизировалась, зато история прозвучала. Тем более сейчас мало хороших подростковых картин.

Феномен популярности драмы кинокритик и педагог Маргарита Комиссарова объяснила прежде всего наличием нешаблонных героев и профессионализмом режиссера, который понимает запросы публики.

— Здесь перед нами история становления через ряд необходимостей, когда нужно совершать выбор, а потом нести за этот выбор ответственность, — поделилась мнением кинокритик. — Это показано на фоне бандитских казанских группировок, которые влияют на формирование личности главного героя.

Эксперт полагает, что сериал отражает и проблемы нашего времени и состояние общества сегодня.

— В фильме можно разглядеть проблемы, с которыми сейчас сталкиваются подростки, которые ищут себя, ищут ответы на какие-то вопросы, — добавила она. — Никто из взрослых не протягивает им руку помощи, не стремится их понять.

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре этого года. Он получил высокие оценки зрителей и вошел в десятку лучших сериалов «Кинопоиска». Снимать фильм начали в марте 2023 года. Ранее 14-летняя дочь Пересильд рассказала о съемках откровенных сцен в фильме.

В основе сценария лежит одноименная книга Роберта Гараева, которая была опубликована в 2020 году. Автор рассказал о культуре молодежных криминальных сообществ Казани, подростковых субкультурах с бандитским настроением, распространенных с конца 1970-х до 2000-х. Герои книги «крышуют» дороги, собирают банды и устраивают бои на деньги.

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28.12.2023