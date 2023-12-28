Рассказываем, что происходило на съемочной площадке и зачем это было нужно

На днях в Ярославле пересняли сцены из финальной серии фильма режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Об этом MSK1.RU сообщил учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман.

— На месте съемок установили старые фонари и таксофоны, закрыли современные кондиционеры на зданиях, — рассказал побывавший на съемочной площадке фотокорреспондент 76.RU Кирилл Поверинов. — Пригнали советские автомобили, правда, номера на них были наших времен, с 76rus.

К съемочной площадке пришли толпы зевак, среди которых почти все были юные. Школьники кричали: «Адидас, Маратик, выходите фоткаться».

— Но актеров не дали на растерзание толпе — закрывали куртками и уводили вглубь съемочной площадки, — добавил Кирилл Поверинов. — Правда, актеры выходили два-три раза сфотографироваться и поздороваться с поклонниками.

Почему Жора Крыжовников и его команда решили переснять сцены из восьмой серии, официально нигде не объявлено.

— У меня гипотеза одна — скорее всего, они облажались, — рассказал MSK1.RU киновед и кинокритик Александр Шпагин. — Возможно, после того как начались накаты на сериал, решили что-то смягчить. Это первый такой случай в истории мирового кино. Если возникают накаты на сериал, то это даже хорошо — хайп возникает.

При этом киноэксперты говорят, что досъемки фильма могли быть и по другим причинам и не факт, что после этого как-то изменится сюжет концовки сериала. Например, могли переснять сцены с неудачными кадрами или для каких-то эпизодов нужен был снег, который к концу основных съемок уже растаял.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских подростках в 1980-е — 1990-е годы режиссера Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.) вышел 9 ноября 2023 года. Сценарий к картине писал сам режиссер вместе со сценаристом Андреем Золотаревым на основе сборника воспоминаний о казанских ОПГ писателя Роберта Гараева. Из-за криминальной тематики казанские власти запретили снимать сериал в Татарстане, тогда съемочная группа перебралась в Ярославль. Съемки проходили с марта по май 2023 года, в декабре 2023 года киношники вернулись в город, чтобы доснять несколько сцен для финальной серии, она выйдет 21 декабря. В сериале появились жилые дворы в Ленинском и Дзержинском районах, промзона во Фрунзенском районе, улицы Заволжского района. Также съемки сериала запомнились нашему городу большими массовыми сценами: 350 человек снимались в очереди за водкой, еще несколько десятков играли скорбящих в сцене похорон подростка Ералаша. В этом материале мы разглядывали, какие локации попали в сериал.

В картине снимаются звезды российского кино Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова (она жена режиссера) и Антон Васильев, а также начинающие актеры Рузиль Минекаев и дочка Юлии Пересильд Анна. Все новости о сериале мы собираем в специальном сюжете.

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Взято Источник

28.12.2023