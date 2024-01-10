Внезапная слава перевернула жизнь артиста

Слава к актеру Льву Зулькарнаеву пришла внезапно — после его роли Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (+18). Громкий проект сделал знаменитыми всех, кто участвовал в нем. В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают о биографии актера, приехавшего покорять Москву из Тюмени и сыгравшего хоть не самую главную, но важную роль в нашумевшем сериале.

Лев Зулькарнаев родился 9 февраля 2000 года в Тюмени. Его отец — предприниматель Вячеслав Зулькарнаев, а мама — ведущая радио и ТВ. С детства Лев писал стихи и увлекался геологией.

— Я ездил на разные олимпиады, во всякие экспедиции. Я не думаю, что перестал быть геологом и сейчас. Всё-таки меня учили, что бывших геологов не бывает, но и вообще, наверное, любому гуманитарию, а тем более такому законченному, как я, важен такой практичный взгляд на вещи, — вспоминал Лев.

Работы в кино

В 2018 году Лев выпустил сборник своей поэзии «Четыре стены одинокого счастья» (16+). Но нашел свое призвание он не в стихах.

Перебравшись в Москву, он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Олега Кудряшова. Недавно в интервью артист высказался о том, что в России серьезные проблемы с театральным образованием.

— Мы находимся в критической точке нашего театрального образования, даже катастрофической, — говорит Лев Зулькарнаев. — Система устарела, новая не нашлась, время поменялось, и театральное образование никак не перестроилось под это. Очень много людей, которые идут поступать на актера, остаются у разбитого корыта. У них нет понимания киноиндустрии, как в нее ворваться, как в нее войти. Надо пересматривать театральную систему.

В 2021 году Лев Зулькарнаев снялся во второстепенной роли в сериале «Коса» (18+). В этом же году вышла короткометражка с его участием «Тихо» (18+). 2022 год выдался более продуктивным в плане ролей. Лев сыграл Сергея Рахманинова в сериале «Шаляпин» (12+), который вышел на канале «Россия», а затем снялся в сериале «Просто Михалыч» (16+) на ТНТ.

В конце 2022 года вышла картина «Экспресс» (18+), где Лев Зулькарнаев исполнил главную роль — Саши Сослова, неунывающего паренька, которого выгоняют из университета, но неожиданно ему очень сильно везет.

В 2023 году он сыграл в комедии «Поехавшая» (16+) и сериале «Волшебный участок» (18+). Но знаковой для актера стала роль группировщика Зимы в сериале «Слово пацана». Теперь у молодого артиста, судя по данным «Кинопоиска», будет много работы, потому что в ближайшее время запланированы три картины с его участием.

Отношение к жизни и славе

Лев говорит, что ему «в кайф» заниматься актерской деятельностью и именно поэтому он видит себя в большей степени именно в киноиндустрии. А вот что касается театрального будущего, то на него он «смотрит, но не видит».

— Будущего не существует. Я так по-буддистски, конечно, говорю. Но я об этом будущем, конечно, фантазирую. Это такой внутренний выбор всегда получается: театр или кино, да? Сейчас не приходится выбирать. Удается совместить театр и кино. Мы об этом говорили, что это диаметрально разные вещи — для меня по крайней мере. В одном случае я воспринимаю это как абсолютную игру, а в другом — абсолютную неигру, отсутствие игры.

После выхода сериала «Слово пацана» на всех актеров обрушилась слава. Телеграм-канал Льва мгновенно вырос до 450 тысяч подписчиков. Но у славы есть и минусы: кто-то слил в Сеть личный номер актера. Ему сразу стали поступать десятки звонков.

— Мне буквально каждые 10 минут звонят, где-то слили, видимо, мой номер телефона. Мне постоянно прозванивают, постоянно пишут. Естественно, ты выходишь в город, кафе, магазин — каждый второй узнаёт. Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: «Блин, а как теперь не сойти с ума?» — рассуждает Зулькарнаев о своей внезапной популярности.

Актер не забывает про родной город. Недавно он записал видеообращение в поддержку больного мальчика Святослава Тропынина, на лечение которого собирают астрономическую сумму.

Взято Источник

11.01.2024