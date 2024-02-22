И правда ли, что нас могут лишить шедевров мировой литературы

22 февраля 2024, 13:0071Написать комментарий

Список классической и современной литературы, которую якобы должны были изъять из продаж, появился в Сети 20 февраля. Сначала «Коммерсантъ» получил подтверждение от «Мегамаркета», что этот перечень реальный. Уже 21 февраля «Ассоциация компаний интернет-торговли» и депутат Хинштейн заявили, что этот список не имеет отношения к реальным ограничениям: он был составлен лишь для обсуждения проблематики ЛГБТ*-пропаганды. Депутат заверил, что классической литературе из этого перечня никакие проблемы не грозят. В нем есть книги Федора Достоевского, Платона, Харуки Мураками, Стивена Кинга, Владимира Сорокина, Пауло Коэльо — всего 252 наименования. И сейчас они не изъяты из продажи.

Наши коллеги из «Фонтанки» присмотрелись к ним и полистали несколько книг из числа самых известных.

* 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

«Пир». Платон

Это одно из самых известных сочинений древнегреческого философа, которое входит в число «Диалогов Платона». Они представляют собой истории, написанные в форме пересказа бесед между реально существовавшими и вымышленными людьми. Платон жил в IV–III веках до нашей эры. Был одним из учеников Сократа и во многих сочинениях приводит размышления своего учителя.

«Пир» описывает вечернюю беседу мужчин о любви и боге Эроте. В этой компании был Сократ, его ученики и почитатели, драматурги и полководцы. Они вместе поужинали, а потом попросили уйти женщин, в частности флейтистку, и продолжили пить вино и общаться в чисто мужской компании.

К сожалению, ни одной цитаты из их беседы о романтических отношениях мы привести здесь не можем. Она очень смелая по современным меркам, и цензоров многое может смутить: описания отношений и рассуждения о силе любви, которая толкает на бесстрашие и самопожертвование в бою.

Древнегреческие мужчины размышляли о том, какая любовь действительно возвышает человека, о свойствах и поведении мужчин и женщин. Тогда не было понятий гетеросексуальности и гомосексуальности, поэтому беседа шла вне этих категорий.

«Декамерон». Джованни Бокаччо

Одна из самых известных книг раннего итальянского Ренессанса. Пожалуй, нет ни одного выпускника филологического факультета, который бы ее не знал. Это собрание из ста новелл писателя XIV века, которого ставят в один ряд с Петраркой и Данте. Большая часть историй посвящена проявлениям любви: от эротических до трагических.

«Декамерон» порой называют «Человеческой комедией» по аналогии с «Божественной комедией». В ней сделан упор на реалистичность и быт, автор издевается над итальянскими священниками того времени и высмеивает их.

События происходят на фоне эпидемии чумы 1348 года. Несколько благородных юношей и дам уезжают за город из Флоренции, где из-за волны заболеваемости находиться опасно. Они проводят время вместе и рассказывают друг другу истории. Например, есть байка о случае из жизни юноши Алессандро: он случайно знакомится с аббатом, который выдавал себя за мужчину, будучи женщиной. Между ними случается страстная ночь, они заключают брак. Женщина оказалась дочерью английского короля, и благодаря этому семья Алессандро получает возможность решить свои денежные проблемы.

«Аббат, положив ему руку на грудь, принялся щупать его, совсем так, как влюбленные девушки делают со своими милыми, чему Алессандро сильно удивился, подозревая, что аббата побуждает к такого рода щупанью, быть может, нечестная страсть. Эти подозрения тотчас же распознал аббат, сам ли догадавшись, или по какому-нибудь движению Алессандро; улыбнулся и, быстро сняв рубашку, которая была на нем, схватив руку Алессандро, возложил себе на грудь со словами: “Брось свои глупые мысли, Алессандро, и, пощупав здесь, познай, что я скрываю”. Положив руку на грудь аббата, Алессандро открыл две груди круглые, твердые и нежные, точно сделанные из слоновой кости; обретя их и тотчас познав, что перед ним женщина, не дожидаясь иного приглашения, он тотчас обнял ее и хотел уже поцеловать», — рассказывается в новелле из второго дня чумной «самоизоляции».

«Неточка Незванова». Федор Достоевский

Это недописанный роман XIX века, который автор решил оставить в форме повести. Впервые ее опубликовали в петербургском журнале «Отечественные записки». Когда Достоевский работал над продолжением истории, его арестовали по «делу петрашевцев» (из-за коллективных встреч, в которых тайная полиция увидела политический заговор). Именно по результатам этого дела ему сначала объявили смертный приговор, а потом сообщили о его замене на каторгу. После этого Федору Михайловичу уже было не до завершения этого романа. Он занялся другими.

В тексте описана история девочки от ее 8 до 17 лет. Сначала она живет с мамой и отчимом. Мужчина использует свою больную жену, а потом обманом выманивает деньги через падчерицу. Узнав об этом, мать Неточки умирает, а отчим бросает ее, девочка остается одна. Но ее из сострадания берет в свою семью князь. В новом доме царит более благополучная атмосфера. У Неточки завязываются особые отношения с «чудной и странной» княжной Катей. Происходящее не понравилось княгине, в результате девочку передают под опеку Александры Михайловны, замужней дочери князя от первого брака. Та приняла ее словно родную дочь.

«Норвежский лес». Харуки Мураками

Роман японского писателя, впервые изданный в 1987 году. Его название отсылает к одноименной песне «Битлз».

Действие происходит в Токио 1960-х, на фоне студенческих протестов против устоявшегося порядка. Главный герой Ватанабэ вспоминает свою жизнь и романы с девушками в тот период. Сначала он встречался с внутренне надломленной Наоко, а потом с эмоциональной и живой Мидори. Уже после расставания он навещает Наоко в больнице, что спутывает его чувства, но вскоре сама жизнь помогает сделать ему выбор в своих отношениях. Порой окружающие делятся с Ватанабэ откровенными историями.

«Немного погодя [она говорит]: “Извините, вы не могли бы немного погладить меня по спине?” — таким страдальческим голосом. Смотрю, а у нее вся спина в поту. Я давай изо всех сил ее гладить. Вдруг она говорит: “Извините, не поможете мне снять блузку — трудно дышать”. Что поделаешь? Помогла. Блузка была в обтяжку — я расстегнула пуговицы, петельку на спине…» — рассказывала герою одна из пациентов больницы, вспоминая эмоционально сильный случай из своей жизни.

«Победитель остается один». Пауло Коэльо

Детективный триллер с элементами гламура, изданный в 2008 году. Действие происходит во время кинофестиваля в Каннах. Главный герой — российский бизнесмен Игорь, который приехал во Францию, чтобы попробовать найти и вернуть свою бывшую жену. Он убивает одного за другим нескольких гостей кинофестиваля, среди которых актеры, режиссеры, модели и дизайнеры — после чего безнаказанным возвращается в Россию.

«Вы — Господь Бог или гей?» — спросил официант Игоря в ответ на его философское высказывание о допустимости разрушения мира ради любви.

«Портрет Дориана Грея». Оскар Уайльд

Это единственный роман ирландского писателя, и именно он принес ему известность и успех. Впервые книгу издали в 1890 году.

Здесь описана история красивого юноши: создается магическая связь между ним и его живописным портретом, и оба они меняются со временем. Всё начинается с того, что во время одной из светских встреч художник Бэзил обращает внимание на восхитительную внешность Дориана Грея и пишет картину, чтобы ее запечатлеть. Тем временем о юноше узнает приятель художника — лорд Генри — и спешит познакомиться с ним. Впоследствии именно под влиянием этого мужчины Дориан будет становиться беспринципным, развратным и самовлюбленным человеком — что в конце концов разрушит его. Какое-то время юноша встречается с актрисой Сибилой Вэйн, но резко порывает с ней после того, как она неудачно выступила в спектакле. Девушка кончает жизнь самоубийством. Спустя годы, уже перед собственной смертью, Грей собственными руками убивает человека, который осмелился сказать ему правду о нем. До конца жизни мужчина оставался внешне молодым и красивым, вместо него старел и становился уродливым его портрет.

«Любовь, которую Бэзил к нему питал, — без сомнения, это была любовь, — имела в себе только благородные и возвышенные порывы. <…> Это была любовь, которую знал Микель-Анжело, Монтэнь, Винкельман и сам Шекспир. Да, Бэзил мог бы его спасти. Но теперь уже было поздно. Прошлое еще могло быть заглажено раскаянием, отречением или забвением, но от будущего не было спасения. В юноше бродили страсти, которые так или иначе найдут себе ужасный исход», — пишет Уайльд о чувствах художника к Грею.

«Оно». Стивен Кинг

Роман, впервые изданный в 1986 году, описывает противостояние людей и монстра, который обитает под мостом и способен принять любой облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв. Автор параллельно повествует о двух временных интервалах — из детства и из зрелой жизни главных героев.

Действие происходит в маленьком вымышленном городе Дерри. Один из эпизодов описывает, как туда из мегаполиса приезжает журналист Адриан Меллон. Здесь он знакомится с молодым человеком, вместе с которым они идут в гей-бар «Сокол». На мужчин нападают трое бандитов, они избивают обоих и скидывают Меллона с моста. Там его пожирает клоун Пеннивайз.

«Цензоров» в этой книге может смутить и описание бара, и гламурная внешность персонажей, и диалоги между ними — упоминаний ЛГБТ*-персон не один десяток.

«Оно» — не единственная книга Стивена Кинга, оказавшаяся в списке якобы на изъятие с продаж. В нем также фигурируют «Доктор сон» и «Четыре сезона».

«Тридцатая любовь Марины». Владимир Сорокин

Впервые этот роман издали в 1995 году. Сюжет разворачивается на фоне реалий 1983 года. Главная героиня Марина преподает музыку в Доме культуры. Ей 30 лет, она диссидентка, читает запрещенные книги и мечтает о смене режима в СССР. Значительная часть книги посвящена развитию ее сексуальности, ее опыту отношений с мужчинами и женщинами. Со временем она всё острее чувствует свое одиночество и находит спасение в любви к секретарю парткома, который внешне похож на запрещенного писателя. Они занимаются сексом под бой курантов и гимн СССР из радиоприемника, после чего Марина резко меняет свою жизнь. Девушка сжигает все свои вещи, связанные с диссидентским прошлым, и устраивается работать на завод. В финале герои переходят с обычного языка на язык советских передовиц, а потом и вовсе их речь превращается в слитный текст пропаганды времен Андропова.

«ОН метнул свой испепеляющий взгляд в сторону сгрудившихся Марининых любовниц. Вид их был жалким. <…> Марину передернуло от омерзения, но в этот момент ОН заговорил под торжественно нарастающее пение хора, заговорил громко и мужественно, так, что Марину затрясло, рыдания подступили к горлу:

— ВЕЛИЧИЕ РУСИ НАШЕЙ СЛАВНОЙ С НАРОДОМ ВЕЛИКИМ С ИСТОРИЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ С ПАМЯТЬЮ ПРАВОСЛАВНОЙ С МИЛЛИОНАМИ РАССТРЕЛЯННЫХ ЗАМУЧЕННЫХ УБИЕННЫХ С ЗАМОРДОВАННОЙ ВОЛЕЙ С БЛАТНЫМИ КОТОРЫЕ СЕРДЦЕ ТВОЕ ВЫНИМАЮТ. <…> И С РАЗМАХОМ ВЕЛИКИМ С ПРОСТОРОМ НЕОБЪЯТНЫМ С ПРОСТЫМ РУССКИМ ХАРАКТЕРОМ С ДОБРОТОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И С ЛАГЕРЯМИ ГРОЗНЫМИ С МОРОЗОМ ЛЮТЫМ С ПРОВОЛОКОЙ ЗАИНДЕВЕВШЕЙ В РУКИ ВПИВАЮЩЕЙСЯ И СО СЛЕЗАМИ И С БОЛЬЮ С ВЕЛИКИМ ТЕРПЕНИЕМ И ВЕЛИКОЙ НАДЕЖДОЮ…

Марина плачет от восторга и сладости, плачет слезами умиленного покаяния, радости и любви…» — описывает Сорокин общение героини с ее мужчиной.

Кроме «Тридцатой любви Марины», в списке якобы «на изъятие» с продаж фигурирует роман Сорокина «Наследие».

* 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

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22.02.2024