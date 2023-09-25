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По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото

По итогам прошедших в сентябре выборов в Совфеде появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.«”Совфед открывает осеннюю сессию в полном составе, 178 сенаторов, при этом полностью представлены новые регионы”, – сказал политик.

Он отметил, что “в Совете Федерации 24 новых сенатора и 26 переподтверждают полномочия”.

По итогам прошедших в сентябре выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью сформирована исполнительная и законодательная власть. Каждый регион представлен в Совфеде двумя сенаторами.

Взято отсюда
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