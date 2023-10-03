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Почти 3 000 пациентов в Алтайском крае чуть не остались без жизненно необходимого лекарства

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Только после вмешательства прокуратуры они смогли бесплатно получить нужный препарат.

Рустам Махмутов стал инвалидом второй группы после перенесённого инсульта. К этому прибавились ещё более серьёзные проблемы со здоровьем. А вот получить нужное лекарство стало проблематично.

Он вынужден постоянно, пожизненно принимать жизненно необходимые препараты. К этим препаратам относится и такое лекарственное средство как метопролол. И с января по март 2023 года он не мог получать эти лекарства, потому что ему не выписывали рецепты, этого препарата просто не было в аптеке Целинного района.

Елена Махмутова , супруга инвалида II группы

Елена Махмутова отправилась на приём к прокурору края Антону Герману. Следом пришёл ещё один онкобольной пациент со схожей проблемой. Прокуратура выяснила: бесплатный метопролол нужен ещё почти трём тысячам пациентов края. Почему же в регионе его нет в достаточном количестве?

Прокуратурой Алтайского края было внесено представление министру здравоохранения. По результатам его рассмотрения был произведён закуп необходимых лекарственных препаратов. Обеспечены были заявители и другие граждане. Был приобретён лекарственный препарат, который позволил обеспечить 2943 нуждающегося гражданина.

Мария Антошкина , помощник прокурора Алтайского края

Проблема с лекарством для Махмутовых в итоге решилась за две недели после приёма у прокурора края. Вопрос обеспечения больных необходимыми препаратами находится на постоянном контроле надзорного ведомства. Только в этом году прокуратура помогла восстановить нарушенные права почти тысячи льготников. А на дополнительно выделенные из бюджета 650 млн рублей в регионе закуплено 80 наименований лекарств. Теперь люди в погонах контролируют, доходят ли эти препараты до пациентов.

Татьяна Долгова

Взято отсюда
город горняк

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