Почти 3 000 пациентов в Алтайском крае чуть не остались без жизненно необходимого лекарства

Только после вмешательства прокуратуры они смогли бесплатно получить нужный препарат.

Рустам Махмутов стал инвалидом второй группы после перенесённого инсульта. К этому прибавились ещё более серьёзные проблемы со здоровьем. А вот получить нужное лекарство стало проблематично.

Он вынужден постоянно, пожизненно принимать жизненно необходимые препараты. К этим препаратам относится и такое лекарственное средство как метопролол. И с января по март 2023 года он не мог получать эти лекарства, потому что ему не выписывали рецепты, этого препарата просто не было в аптеке Целинного района.

Елена Махмутова , супруга инвалида II группы

Елена Махмутова отправилась на приём к прокурору края Антону Герману. Следом пришёл ещё один онкобольной пациент со схожей проблемой. Прокуратура выяснила: бесплатный метопролол нужен ещё почти трём тысячам пациентов края. Почему же в регионе его нет в достаточном количестве?

Прокуратурой Алтайского края было внесено представление министру здравоохранения. По результатам его рассмотрения был произведён закуп необходимых лекарственных препаратов. Обеспечены были заявители и другие граждане. Был приобретён лекарственный препарат, который позволил обеспечить 2943 нуждающегося гражданина.

Мария Антошкина , помощник прокурора Алтайского края

Проблема с лекарством для Махмутовых в итоге решилась за две недели после приёма у прокурора края. Вопрос обеспечения больных необходимыми препаратами находится на постоянном контроле надзорного ведомства. Только в этом году прокуратура помогла восстановить нарушенные права почти тысячи льготников. А на дополнительно выделенные из бюджета 650 млн рублей в регионе закуплено 80 наименований лекарств. Теперь люди в погонах контролируют, доходят ли эти препараты до пациентов.

Татьяна Долгова

Взято отсюда

город горняк