Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на мать, которая не пускала его на СВО

Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Мужчина не смог попасть на срочную службу по состоянию здоровья: у него проблемы с сердцем. Он захотел отправиться на СВО добровольцем

Житель Ярославской области написал заявление в полицию на свою мать, потому что она не хотела отпускать его на СВО. Мужчина решил отправиться на фрот добровольцем, сообщает Life.ru .

35-летний мужчина работает штукатуром и проживает с матерью. Он занимается ремонтом квартир в своем селе. Житель области не служил в армии из-за проблем с сердцем.

Желание служить в зоне СВО в ВДВ у 35-летнего мужчины возникло после того, как один из соседей поехал туда добровольцем. Однако, когда он собрался для поездки в военкомат, он не смог обнаружить своего паспорта.

Мать мужчины спрятала документ, чтобы он не смог уехать на фронт. Родственники не смогли договориться между собой, и штукатур пожаловался на маму в правоохранительные органы.