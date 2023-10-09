09.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
«Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА
Образование
Стало известно, как выключить слежку телефона скрытыми кнопками
Образование
Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Образование
«Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА
СВО
Постпред Палестины призвал указать Израилю на необходимость сменить курс
СВО
Мостовой заявил, что «Спартак» не заслуживал победы над ЦСКА

Коллекция категорий

Бизнес170 Новости
Здоровье397 Новости
Новости Алтай1578 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование205 Новости
Общество418 Новости
Объявления80 Новости
Политика353 Новости
Спорт246 Новости
Платим за интересные новости!

Под Новосибирском 8-летний мальчик вытащил тонущую девочку из сливной ямы

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ЧП случилось в поселке имени Крупской под Новосибирском днем 3 октября. Восьмилетняя Алиса* встретилась с другом Димой Васильевым после школы на остановке автобуса. Дети стали играть в догонялки. Девочка побежала по траве, под которой скрывалась опасная ловушка. — У дочки трава из под ног ушла, она провалилась в сливную яму. Под ногами она почувствовала доску. Встала на нее, но начала медленно тонуть, воды уже было по пояс. Она кричала о помощи и как раз Дима ее оказал, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Евгения. – Как он ее доставал – это чудо. Он худенький мальчик, меньше дочки. У него слезы лились, настолько было тяжело. Если бы не он, она бы сама не выбралась и могла утонуть.

Мальчик вытащил подружку. Девочка была в мокрой одежде, волосы грязные, без башмака. Дима проводил Алису до дома, там уже родители позвонили врачу. К счастью, все обошлось без травм.

Взято отсюда
город Горняк

Добавить комментарий

Похожие новости