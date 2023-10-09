ЧП случилось в поселке имени Крупской под Новосибирском днем 3 октября. Восьмилетняя Алиса* встретилась с другом Димой Васильевым после школы на остановке автобуса. Дети стали играть в догонялки. Девочка побежала по траве, под которой скрывалась опасная ловушка. — У дочки трава из под ног ушла, она провалилась в сливную яму. Под ногами она почувствовала доску. Встала на нее, но начала медленно тонуть, воды уже было по пояс. Она кричала о помощи и как раз Дима ее оказал, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Евгения. – Как он ее доставал – это чудо. Он худенький мальчик, меньше дочки. У него слезы лились, настолько было тяжело. Если бы не он, она бы сама не выбралась и могла утонуть.

Мальчик вытащил подружку. Девочка была в мокрой одежде, волосы грязные, без башмака. Дима проводил Алису до дома, там уже родители позвонили врачу. К счастью, все обошлось без травм.

Взято отсюда

город Горняк