Полномочия белгородского сенатора Рыжкова досрочно прекращены
Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков перестал быть сенатором от Белгородской области, сообщается на сайте Совета Федерации.
Согласно заключению комитета Совета Федерации по регламенту о досрочном прекращении сенаторов, прекращаются полномочия “Рыжкова Николая Ивановича, наделенного полномочиями представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области (постановление Губернатора Белгородской области от 27 сентября 2021 года № 116)”.
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