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Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО

редактор01 mins

Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото

Вмешательство западных стран в конфликт на Украине спровоцирует войну на всем европейском континенте, заявил эксперт Global Times Сун Чжунпин.«”Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в войну в Европе”, — полагает он.

По мнению специалиста, к эскалации боевых действий приведут и поставки дальнобойных ракет украинской армии. При этом на данный момент ВСУ не в состоянии проводить операции по прорыву российской обороны, заметил автор.

Ранее Москва направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боевую технику для Киева, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также предупредили, что страны НАТО “играют с огнем”, поставляя военные системы украинской армии.

Взято отсюда
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