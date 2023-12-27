Продюсер «Бригады» предложил закрыть все программы с участием гостей тусовки

Продюсер «Бригады» Александр Иншаков вместе с инициативной группой хотят взыскать с Насти Ивлеевой миллиард рублей после скандальной голой вечеринки в московском клубе Mutabor.

— Максимально большой штраф этой даме я бы там обозначил порядка миллиарда для начала. То, что произошло у этой девушки, — это за гранью разумного, особенно в то время, когда за ленточкой у нас погибают ребята. Как можно такие вещи вообще позволять? Всё должно быть очень жестко, предельно жестко, — сказал Иншаков.

Александр Иншаков заявил, что все программы на телевидении, в которых выступают гости вечеринки, необходимо закрыть.

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Видео: Shot / T.me

Иншаков обратился к звездному адвокату Александру Трещёву для составления коллективного иска.

Александр Трещёв — один из самых узнаваемых юристов России. Он получил известность после участия в телепрограмме «Федеральный судья». Создал журналы «Народный адвокат» и «Защита Трещёва».

— Мы взяли на себя ответственность выступить с инициативой такого иска. Туда может присоединиться сто, тысяча, десять тысяч, миллион, два, вся страна. Мы в своих требованиях просим миллиард рублей, потому что как они пришли с голой задницей, пусть убираются отсюда. Мы бываем во многих странах, знаем известных инфлюенсеров, блогеров, но нигде нет таких отвратительных персонажей, которые были глупыми, жадными, уродливыми и воспевали всё то, что в мире осуждается, — заявил юрист.

За Ивлееву вступилась Ксения Собчак, которая вспомнила, что Ивлеева два года назад сделала красивое мероприятие в Праге. И в этот раз Ксения Анатольевна якобы была уверена, когда получала приглашение на вечеринку в Москве, что голая тусовка будет не хуже предыдущей.

— На мероприятие пришли другие люди. И их чувство прекрасного не всегда совпадало с моим, — добавила Собчак. — Проснувшись и увидев фото в открытом доступе, я тоже посчитала демонстрацию вечеринки на весь мир неуместной. При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: под них всегда надо аккуратно выбирать время, сейчас не оно. Местами был не эпатаж, а нелепая безвкусица.

По словам светской львицы, голая вечеринка не должна была стать публичной.

— Важно: отмена артистов, участвующих там, как и разговоры об идеологической диверсии, — это глупость. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость. Я точно никого не хотела оскорбить, — добавила Собчак.

— Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь, — заявила она в завершение.

Напомним, на скандальную вечеринку пришли Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова, Лолита и многие другие. Фото и видео с голой тусовки распространились в Сети и стали бурно обсуждаться. Рэпер VACIO (Николай Васильев) пришел на мероприятие лишь в кроссовках и носке на половом органе. Его осудили за мелкое хулиганство и дали 15 суток ареста.

После резонанса Настя Ивлеева извинилась за то, что кадры попали в интернет. Ивлеева заявила, что передаст все вырученные деньги в благотворительные организации.

Мы рассказывали о том, как звездные гости извинялись за скандальную тусовку. А юрист Юлия Федотова объяснила, почему селебрити не могут наказать за эту вечеринку.

Взято Источник

27.12.2023