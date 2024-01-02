В новогодней кинокомедии снимались другие знаменитости вместо провинившихся

31 декабря на ТНТ показали фильм «Иван Васильевич меняет всё!» (16+) от режиссеров Миши Семичева и Романа Кима. Многие в нашей стране по традиции включают свои телевизоры и ищут, чего бы посмотреть, чтобы воссоздать атмосферу Нового года. Обычно телеканалы крутят советскую классику, но тут был вариант глянуть что-то новенькое и свежее.

Корреспондент E1.RU Дарья Костомина написала честный отзыв о новогодней комедии и объяснила, почему этот ремейк обернулся полным провалом. Осторожно, в этом материале много спойлеров! Далее — от первого лица.

Уже сидя за столом за несколько часов до Нового года, я специально включила ТНТ, чтобы оценить комедию и написать этот отзыв. Отмечала праздник я не одна, а с семьей, и через некоторое время кто-то закричал из соседней комнаты: «Включите что-нибудь другое!» Портить настроение никому не хотелось, поэтому я посмотрела повтор уже на следующий день.

Сразу скажу: не хотелось бы оценивать эту картину как фильм-фильм. Скорее, это подобие «Старых песен о главном» — новогодний мюзикл с участием известных артистов эстрады: то есть что-то одноразовое, легкое: как говорится, под настроение. При этом нужно подчеркнуть, что создатели не считают свой «шедевр» пародией — ну и мы тоже не будем.

Напомню, что перед Новым годом фильм наделал много шума: Филиппа Киркорова и Анну Asti, которые принимали участие в съемках, быстренько вычеркнули после голой вечеринки Насти Ивлеевой. На их роли взяли Никиту Кологривого (Кощей из «Слова пацана») и Клаву Коку. Выходит, что поменяли и правда всё.

В основе сюжета новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (6+). Специально перед написанием этого материала я пересмотрела, так сказать, первоисточник: посмеялась от души и продлила себе новогоднее настроение. Потом настала очередь современного творения. Честно скажу, хотелось выключить и забыть спустя полчаса после просмотра… Но я всё-таки продержалась до конца.

Давайте пройдемся по актерскому составу. Логично, что практически все артисты, которые снялись в фильме, так или иначе мелькают в «тээнтэшных» программах. Буншу и Ивана Грозного сыграл Тимур Батрутдинов. Демис Карибидис изобразил того самого Шурика, Жоржем Милославским стал Максим Лагашкин, а Зиной — Марина Кравец (причем нужно отдать должное, она невероятно похожа на Наталью Селезневу) и Марина Федункив.

Также в съемках приняли участие Павел Деревянко, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян, Денис Дорохов, Niletto, участники группы «Иванушки International», Сергей Светлаков, Шура, модель Анастасия Горбунова и многие-многие звезды шоу-бизнеса. Перечислять можно вечно. Кстати, в самом конце даже можно увидеть кинорежиссера Квентина Тарантино (настоящий или же это чудеса нейросетей — непонятно, но в списках актеров он числится).

Итак, сюжет: Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой Ивана Грозного, но VPN, на котором работает устройство, постоянно ломается и перемещает горе-изобретателя и царя в разные страны и времена. Всё то же самое, что и в оригинале, но только интерпретировано под наши реалии. Явные отличия: политический подтекст, много мемов (некоторые из них, правда, трехлетней давности) и шуточки в стиле ТНТ. Режиссеры даже не упустили шанса подстебнуть своих коллег по цеху, которые участвовали в скандальной вечеринке. В эти моменты не хватало субтитров: «А мы не с вами, мы другие, хорошие, приличные».

Только вот приличием и не пахло. Всё хорошее было перекрыто пошлыми приколами. Например, несколько раз в фильме упоминают эскортниц из Дубая и приклеенные к ним стереотипы про пластические операции. У этой шутки, по-моему, слишком длинная борода, которая тянется до самих Эмиратов. Как такое смотреть с детьми? Выгонять их из-за новогоднего стола?

— Просто испортили великую комедию от маэстро Гайдая своими пошлыми несмешными шутками. Но больше всего раздражало даже не это, а всякие политические отсылки: про партию Кремля и НАТО. Порадовала только Марина Кравец на месте Натальи Селезневой. Она очень на нее похожа, иногда казалось, что ничего не поменяли, — поделилась читательница E1.RU после просмотра.

— Ужасно пошлый камедиклабный юмор, хуже, чем вечеринка Ивлеевой. А армянский Шурик и Шпак вообще убили, издевательство над классикой. Шутки про санкции тоже мимо. Куча рекламы. В общем, провал, — написал зритель на сайте «Кино-Театр.ру».

На протяжении всего фильма нам говорят, что за рубежом всё не то — вот, посмотрите на наше, отечественное! И тут же делают отсылку на фильм «Назад в будущее», куклу Барби (ее сыграла Клава Кока), а еще вставляют новую версию клипа культового квартета ABBA (в этой сцене зажигал Niletto). Что к чему, непонятно.

Немного отойду от критики и похвалю режиссеров за вставки клипов. Декорации, монтаж, грим, костюмы — всё это очень дорого-богато. Приятно увидеть современных артистов — это немного разряжает обстановку. Еще запомнилось разрушение четвертой стены: Сергей Светлаков появляется в одной из сцен и обращается напрямую к зрителю. Меня это позабавило.

— Капец, это че всё, что ли? Э, я пять лет не был на ТНТ, вы мне даете роль без слов? Капец вы обидчивые! Ну сходил человек на СТС на несколько лет, ну с кем не бывает, я хороший комедийный актер… — говорит Сергей, и его реплику резко обрывают.

Но всё-таки возникает ощущение, что клипы и фильм совсем не связаны между собой. На зрителя свалили всё, что только можно. Постепенно пропадает та самая линия повествования. Только уже в конце, когда появляется Шурик с шишкой, ты вспоминаешь, по какой картине был снят этот сюр.

В сцене с Никитой Кологривым, который сыграл роль француза вместо Киркорова, сделали прямую отсылку к сериалу «Слово пацана». Какой-то нелепый пиар-ход. Его герой выдавал такие словечки, как «чушпан», «универсамовские», «наш район» и так далее. А позже Сергей Лазарев спел на французском «Седую ночь». Это было совсем неуместно — видно, что сценарий переписывали на коленке. К тому же не все смотрели «Слово пацана», чтобы понять контекст.

Досталось, кстати, Юлии Пересильд, актрисе фильма «Вызов», который снимали в космосе. Стеб, честно говоря, я не особо поняла, но, возможно, усмешка была в сторону огромного бюджета картины (к слову, он составил практически миллиард рублей). При этом бюджет фильма «Иван Васильевич меняет всё» наверняка тоже немаленький. Десятки звезд шоу-бизнеса, шикарные декорации, пересъемки некоторых сцен из-за замены актеров… а, ну и еще куча прямой рекламы колбасы и майонеза.

В конце фильма звучит единственная дельная фраза: «А вы перестаньте думать о том, как поменять прошлое, — лучше начните строить наше прекрасное будущее». Надеюсь, что режиссеры и сценаристы написали ее не только для зрителей, но и для себя. Только представьте: «Иван Васильевич меняет профессию» был снят полвека назад, а мы до сих пор любим и помним этот фильм. У меня не угасает надежда, что когда-нибудь за новогодним столом мы сможем смело переключить хорошую, добрую советскую классику на что-то новое, но такое же светлое и долгоиграющее…

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Взято Источник

03.01.2024