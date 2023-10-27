28.10.2023

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Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане. Архивное фото

Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, страны связывает крепкая дружба, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. «”Для Казахстана Россия – это не просто сосед, это союзник и стратегический партнер… Казахстан и Россия не должны и не обязаны дружить, Казахстан и Россия дружить обречены”, – сказал дипломат, выступая на приеме по случаю Дня Республики Казахстан в Москве.

Он также отметил интерес жителей Казахстана к изучению русского языка и получению высшего образования в России, отметив, что сегодня более 60 тысяч граждан республики проходят обучение в российских вузах.

новости горняк
Взято отсюда
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