Постпред Палестины призвал указать Израилю на необходимость сменить курс

Постпред Палестины Мансур призвал сказать Израилю, что пора сменить курс

Пришло время сказать Израилю, что назрела необходимость смены курса. Об этом заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас не время позволять Израилю повышать ставки.

«Пришло время сказать Израилю, что ему нужно изменить курс», — сказал Мансур.

Он обратил внимание, что есть путь к миру, безопасный, как для палестинцев, так и для израильтян. По мнению постпреда Палестины при ООН, блокада Израилем сектора Газа не содействует уничтожению военного потенциала ХАМАС, а только приводит к страданиям мирного населения.

Мансур подчеркнул, что настало время немедленно положить конец насилию, «завершить эту блокаду» и открыть политические горизонты. Он напомнил, что путь к миру лежит «не через дальнейшее подавление и оккупацию».

«Мы избрали мирный путь для обеспечения наших прав, но Израиль продолжал использовать силу против прав палестинцев», — отметил постпред Палестины при ООН, указав на необходимость разрешения коренных причин конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

город Горняк



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