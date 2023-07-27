Пострадавшие на производстве смогут оформить компенсации онлайн

Цифровой сервис появится на Госуслугах в течение полугода. Он позволит подавать заявления на получение компенсаций, связанных с реабилитацией пострадавших на производстве, без визита в отделения Социального фонда.

Необходимо будет самостоятельно загружать копии документов, подтверждающих расходы на реабилитацию, а сотрудники фонда дистанционно проверят достоверность предоставленных сведений. В случае необходимости, фонд пришлёт уведомление в личный кабинет.

Это позволит принимать решения о выплатах намного быстрее – за 5 дней, сейчас этот срок составляет до 10 дней.

У граждан останется возможность лично обратиться в Социальный фонд для оформления компенсации.