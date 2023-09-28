28.09.2023

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Правительство Якутии отправили в отставку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вид на город Якутск. Архивное фото

Айсен Николаев отправил в отставку правительство Якутии, кандидатуры председателя правительства и его заместителей, а также министров будут внесены на рассмотрение парламента республики в течение двух недель, сообщила заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина в Telegram.

Ранее сообщалось, что в среду, в День государственности республики, Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия) на второй срок.

“Сегодня, 28 сентября, правительство Якутии в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, руководствуясь Конституцией республики. В течение двух дней после того, как глава Якутии занял свой пост, кабинет министров должен сложить с себя полномочия. В течение двух недель Айсен Николаев внесет в республиканский парламент кандидатуры на должности председателя правительства и его заместителей, а также ряда ключевых министров”, – отметила Балабкина.

Взято отсюда
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