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Правительство Японии выразило обеспокоенность звонками из КНР после сброса воды с АЭС

ГОРНЯК2201 mins

Генсек кабмина Мацуно: Японию беспокоит распространение информации о сбросе воды с АЭС

Правительство Японии выразило обеспокоенность распространением в Китае не соответствующими действительности данными о сбросе в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил на пресс-конференции генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, передал ТАСС.

«Это вызывает крайнее сожаление и беспокойство», — ответил он на вопрос о поступающих жителям Японии телефонных звонках с китайских номеров с требованиями прекратить сброс воды с АЭС в океан.

Чиновник настоятельно призвал Пекин распространять только проверенные данные и призвал жителей сохранять спокойствие.

27 августа МИД Японии направил ноту Китаю из-за навязчивых звонков на тему сброса воды с АЭС.

24 августа японская компания Tokio Electric Power (TEPCO) начала сброс первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1». Ее перенаправляют в океан после разбавления с большим количеством морской воды, чтобы минимизировать содержание трития.

Ранее в рыбе недалеко от «Фукусимы-1» не обнаружили следов опасных веществ.

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