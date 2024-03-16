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Председатель комитета по кадрам администрации город приняла участие в Кадровом подиуме «Карьера в России»

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Председатель комитета по кадрам администрации город приняла участие в Кадровом подиуме «Карьера в России»

Председатель комитета по кадрам администрации город приняла участие в Кадровом подиуме «Карьера в России»

Председатель комитета по кадрам администрации город приняла участие в Кадровом подиуме «Карьера в России»

14 марта председатель комитета по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула Софья Решетникова   приняла участие  в качестве эксперта в Кадровом подиуме в рамках Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». Кадровый подиум по специальности «Право и организация социального обеспечения» состоялся 14.03.2024 в профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза».

Цель мероприятия – формирование у студентов представления о выбранной специальности, привлечение студентов, выпускников на муниципальную службу, ознакомление их со структурой органов местного самоуправления города, основными направлениями деятельности муниципалитета по решению вопросов местного значения.

Софья Решетникова  проинформировала студентов о  структуре органов местного самоуправления, направлениях деятельности, порядке поступления и преимуществах муниципальной службы, возможностях  карьерного роста и гарантиях, предоставляемых муниципальным служащим.

Взято отсюда

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