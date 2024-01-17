В выходные для жителей своего микрорайона ТОС «Гущинский» устроил семейный праздник, на котором взрослые и дети услышали колядочные песни, посмотрели вертепный спектакль и познакомились с народными святочными играми.

«В Год семьи мы постараемся все мероприятия делать семейными, — рассказала Анна Кныш, председатель ТОС, который победил в городском конкурсе за звание “Лучший ТОС города Барнаула – 2023”. — На праздник пришли не только мамы и бабушки с детьми, но и папы, что не может не радовать. А праздник помогла провести студия народного пения «Пава» под руководством Марины Сигаревой».

Костюмы, в которых пришли певуньи, понравились зрителям: замысловато завязанные яркие платки, нарядные сарафаны, необычные пояса — сразу было понятно, что праздник пройдёт в русских народных традициях. И если повествование о Вифлеемской звезде и волхвах, злобном царе Ироде и его бесславной кончине дети больше смотрели, чем слушали, то в играх приняли участие все, включая взрослых.

Никого не смущало небольшое помещение ТОС, ведь и раньше святочные игры проводились в горнице деревенской избы. Вот и современные дети с восторгом искали спрятанное колечко, ловили шуструю уточку, которую защищали участники хоровода. Песен было спето более десятка.

Фото: Дина Кобылина

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