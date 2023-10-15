Процедура выборов в парламент Польши

В соответствии с конституцией республики Польша (1997), законодательная власть в стране осуществляется двухпалатным парламентом, состоящим из Сейма (нижняя палата) и Сената (верхняя палата).

Сейм состоит из 460 депутатов, Сенат – из 100 сенаторов. Состав палат избирается на четырехлетний срок.

Выборы в обе палаты проходят одновременно. Выборы назначаются президентом не позднее, чем за 90 дней до дня истечения четырехлетнего конституционного срока полномочий парламента. Дата выборов устанавливается на нерабочий день, приходящийся на 30-дневный период до дня истечения полномочий парламента.

Правила и порядок выдвижения кандидатов и проведения парламентских выборов определяются “Избирательным кодексом” Польши (2011).

Для организации и проведения общенациональных выборов в Польше создается централизованная система избирательных комиссий трех уровней: Государственная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. Государственная избирательная комиссия является постоянно действующим органом. В ее состав входят: один судья Конституционного трибунала, назначаемый председателем Конституционного трибунала; один судья Высшего административного суда, назначаемый председателем Высшего административного суда; семь человек, имеющих право занимать должность судьи, назначаются Сеймом. Остальные виды комиссий создаются для проведения конкретных выборов и распускаются после их окончания.

Активным избирательным правом обладают все польские граждане, достигшие возраста 18 лет, не признанные недееспособными и не лишенные избирательных прав на основе вступившего в законную силу решения суда или на основе решения Государственного трибунала республики Польша.

Быть избранными в Сейм могут граждане Польши, имеющие право голоса, достигшие 21 года. В Сенат могут баллотироваться граждане страны, достигшие 30-летнего возраста. Кандидаты не могут одновременно баллотироваться в две палаты. Не могут быть избранными граждане, лишенные права голоса, а также осужденные по приговору суда.

Кандидатов в депутаты Сейма и Сената могут выдвигать комитеты политических партий, комитеты коалиции политических партий, комитеты избирателей, для создания которых необходимо собрать не менее одной тысячи подписей избирателей, о чем за 48 дней до выборов извещается Государственная избирательная комиссия. Политическая партия, входящая в состав избирательной коалиции, созданной для совместного выдвижения кандидатов, не может самостоятельно выдвигать своих кандидатов.

Списки кандидатов депутаты Сейма и сенаторов должны быть поданы в окружную избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней до даты выборов. В поддержку списка кандидатов в Сейм должны быть собраны подписи не менее пяти тысяч избирателей, а на выборах в Сенат – не менее двух тысяч избирателей.

Избирательный комитет может выдвинуть в каждом избирательном округе только один список кандидатов. В списках должны присутствовать не менее 35% кандидатов обоих полов.

Депутаты Сейма избираются по открытым партийным спискам в многомандатных избирательных округах. Избирательный округ охватывает территорию воеводства или его часть. Границы избирательного округа не могут нарушать границы его поветов (средняя административно-территориальная единица в Польше) и городов на правах повета.

Территория Польши на выборах депутатов Сейма поделена на 41 многомандатный избирательный округ.

Количество депутатов, избираемых от отдельных избирательных округов, устанавливается в соответствии с единой нормой представительства. Порядок исчисления единой нормы определен на законодательном уровне. Для выборов в Сейм она рассчитывается путем деления количества жителей страны на общее число депутатов, избираемых по избирательным округам. При этом требуется соблюдения следующих ограничений: от одного округа избирается не менее семи депутатов; остаток, полученный в результате деления, равный либо больший чем 1/2, должен быть округлен в сторону целого числа; если в ходе исчисления нормы представительства количество депутатов, избираемых по всем избирательным округам, превышает общее число депутатов Сейма, излишние мандаты изымаются в тех избирательных округах, где вычисленная норма представительства наименьшая; если же общее количество депутатов, избираемых от избирательных округов, оказывается меньше установленного конституцией состава Сейма, дополнительные мандаты распределяются по избирательным округам, в которых норма представительства является наибольшей.

Выборы в Сенат проводятся в одномандатных округах. Округ охватывает территорию одного воеводства либо ее часть. Границы округов не могут нарушать границ избирательных округов, созданных для проведения выборов в Сейм. На выборах в Сенат территория Польши поделена на 100 одномандатных округов. Баллотироваться в сенаторы можно только по одному избирательному округу и только от одного избирательного комитета.

Избирательные кампании начинаются со дня объявления выборов и завершаются за 24 часа до дня голосования. Для агитации на выборах в Сейм кандидаты могут использовать, в общей сложности, 15 часов бесплатного эфирного времени на национальном общественном телевидении и 30 часов на радио. На выборах в Сенат могут быть использованы пять бесплатных часов на телевидении и 10 часов на радио. Кроме того, законодательство предусматривает выделение участникам парламентских выборов бесплатного эфирного времени на местных телерадиовещательных кампаниях.

В день выборов каждый избиратель голосует лично.

Голосование проходит непрерывно с 7.00 до 21.00.

Избиратель-инвалид со значительной или средней степенью инвалидности может выдать доверенность на голосование от его имени на выборах.

Доверенным лицом может быть лицо, имеющее право голоса. Доверенность на голосование может быть принята только от одного лица.

Доверенность на голосование может быть принята от двух лиц, если хотя бы одно из них является родственником по восходящей, нисходящей линии, супругом, братом, сестрой или лицом, состоящим в отношениях усыновления, опеки или попечительства по отношению к доверенному лицу.

Доверенным лицом не может быть лицо, являющееся членом окружной избирательной комиссии; лицо, выдавшее доверенность на голосование; а также представители доверенных лиц и кандидатов на данных выборах.

Возможно также голосование по почте для тех избирателей, кто в день выборов подлежат обязательному карантину или изоляции, или для тех, кому не позднее дня голосования исполнится 60 лет.

Избиратель голосует только за один список кандидатов, ставя в избирательном бюллетене знак “х” в поле слева рядом с фамилией одного из кандидатов из этого списка, что указывает на его приоритет в получении мандата.

К распределению мест в Сейме допускаются политические партии, набравшие не менее 5% от всех действительных голосов избирателей, а также коалиции из политических партий, получившие не менее 8% от всех действительных голосов избирателей.

На выборах в Сенат избиратель голосует за конкретного кандидата, ставя знак “х” слева от его имени в бюллетене.

Если зарегистрирован только один кандидат, избиратель голосует либо за данного кандидата, либо может проголосовать против его кандидатуры, поставив знак “х” в поле со словом “нет” слева от имени кандидата.

Избранными в Сенат в каждом округе признаются кандидаты, получившие последовательно наибольшее количество действительных голосов. Если два или более кандидатов набирают равное число голосов, решающим будет большее количество избирательных участков, на которых один из кандидатов получил больше голосов. Если числа равны, то победитель определяется методом жеребьевки.

По результатам выборов в Сейм и Сенат составляются отдельные протоколы голосования.

Национальная избирательная комиссия публикует результаты выборов в Официальном вестнике республики Польша.

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