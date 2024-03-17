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Пластиковые окна в Горняке

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

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Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Продовольственные ярмарки продолжают свою работу в местах голосования

Местные товаропроизводители в эти дни реализуют свою продукцию в местах голосования. В 128 зданиях, где проходит голосование на выборах Президента России, организованы продуктовые ярмарки.

В Железнодорожном районе таких пунктов – 22, в Индустриальном – 32, в Ленинский – 21, в Октябрьском – 23, в Центральном – 30. Почти 200 торговых точек будут работать сегодня с 08.00 до 17.00 часов.

Местные производителей предлагают барнаульцам выпечку, горячие и прохладительные напитки, колбасные изделия, свежее мясо, сыры, сливочное масло, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мёд и многое другое.

В широком ассортименте представлена свежая выпечка – булочки, пицца, пирожки, круассаны, а также бакалейная продукция.

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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