Основатель группы «На-На» в последнее время не жаловался на здоровье

25 февраля 2024, 21:34107Написать комментарий

25 февраля основателя группы «На-На» Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. По предварительной информации, у известного продюсера диагностировали инсульт.

Корреспондент MSK1.RU пообщалась с сыном Алибасова.

— Я сейчас нахожусь в Калининграде. Узнал о том, что случилось с папой, из СМИ. Пока не могу дозвониться ни ему, ни его помощнице, — сказал Бари Алибасов — младший. — Я говорил с папой дней пять назад. Он был бодрячком, ни на что не жаловался. Единственное, что его сильно беспокоило в последнее время, так это правое яичко. Наверное, потребуется операция. Больше ни на что он не жаловался.

Ранее о своих отношениях с Бари Алибасовым рассказывала Лидия Федосеева-Шукшина.

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26.02.2024