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Проезд закрыт: в Рубцовске жители одного из дворов установили шлагбаум, но соседи против

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Чем закончится противостояние соседей, и законно ли отгораживать двор многоквартирного дома шлагбаумом?

Страсти в этом рубцовском дворе кипят уже которую неделю. Жители дома № 96 по ул. Алтайской после того, как их двор отремонтировали, решили закрыть его для проезда. Шлагбаумом. Говорят: это не прихоть. По новому асфальту жильцы окрестных домов лихо срезают путь, того и гляди под колёса угодишь. Никакого самоуправства нет, поясняет старшая по дому. Во-первых, жильцы провели собрание собственников, где большинство проголосовало за установку шлагбаума. Во-вторых, получили главный документ от администрации Рубцовска о том, что она не возражает против установки заграждения. Наконец, Галина Данилова, председатель совета дома № 96 по улице Алтайской, обошла и ГИБДД, и МЧС, где, как уверяет, тоже не возражали. Дорога общего пользования есть прямо за скандальным домом. На этих кадрах видно, как по ней сейчас ползёт машина: срезать путь через двор, закрытый шлагбаумом, ей не удалось. В интернете в комментариях строптивый двор на Алтайской осуждают. Началось и открытое противоборство: по ночам камера видеонаблюдения фиксирует, как молодые люди в очередной раз ломают пресловутый шлагбаум. Жильцы 96-го дома упорно восстанавливают. К приезду нашего оператора заграждение снова раскурочено, но бдительные пенсионерки не дремлют. Под их натиском водители сдаются и сдают назад. Даже полиция не спорит и включает заднюю: проезда нет. «А так вообще можно?» – задаём вопрос юристу Дмитрию Косову. Объясняет: для установки шлагбаума на собрании две трети собственников должны проголосовать «за», протоколом утвердить проект заграждения, определить источники финансирования и ответственное лицо. Дальше главное – получить разрешение от муниципалитета. Каких-то отдельных документов от ГИБДД или МЧС правила не предусматривают. Главное, чтобы был проезд экстренным службам.

Всё-таки это придомовая территория, я как собственник могу здесь принимать решение, в том числе, в виде установки шлагбаумов. И практика судов сегодня подтверждает такое право.

Дмитрий Косов , юрист

Чем закончится противоборство соседей? Жильцы дома № 96 во главе с председателем сейчас заказали сейфы для ключей, хотят повесить их у подъездов, чтобы экстренные службы в случае чего могли открыть проезд. А на шлагбаум намерены повесить замок. Стоять, похоже, будут до конца.

Татьяна Долгова

Взято отсюда
горняк

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