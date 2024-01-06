В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах 6 января профилактическая группа в составе специалистов городского управления ГОЧС, старшего государственного инспектора пожарного надзора по Ленинскому району провели рейд по профилактике пожарной безопасности в Ленинском районе. Беседы проведены с жителями частного сектора по улицам: Рубусина, Рабочая, Халманова, Новая.

Акцент в этой работе был сделан на граждан, проживающих в частных домовладениях. Именно дома частной застройки в большей степени подвержены риску возникновения пожара. Самые распространенные причины пожаров в таких домах – это нарушения требований пожарной безопасности, связанные с эксплуатацией электрооборудования, одновременное использование нескольких мощных электроприборов и устройств, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении или в нетрезвом состоянии.

Поэтому специалисты призывали жильцов быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. В каждом домовладении, где проводились беседы, жителям напомнили о том, как действовать при пожаре и правила вызова экстренных служб. Также в ходе профилактического рейда были вручены тематические памятки и листовки.

Профилактические противопожарные рейды в этот день прошли: в Октябрьском районе в микрорайоне «Поток», в Центральном районе в п.Южный, в Железнодорожном районе ТОС «Власихинский» и в Индустриальном районе в с.Власиха и п.Лесной.

Основное внимание проверяющие уделяли местам проживания пожилых людей и семьям, находящимся в социально-опасном положении.

Важность проведения профилактических рейдов по жилым домам сложно переоценить, каждый житель должен помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Ответственный подход к соблюдению требований пожарной безопасности позволяет сохранить не только имущество, но и самое ценное – это жизнь своих близких. С огнем надо быть осторожным!

Стоит отметить, что с начала нового 2024 года произошло 14 пожаров, в которых погибших нет, но при этом пострадало 2 человека. За аналогичный период прошлого произошел 21 пожар в котором пострадал 1 человек, погибших так же не зарегистрировано.

Городское управление ГОЧС убедительно просит жителей города соблюдать правила пожарной безопасности:

– не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, особенно утюги, телевизоры и зарядные устройства от мобильных телефонов;

– не оставляйте без присмотра источники открытого огня и непотушенные сигареты;

– не оставляйте без присмотра малолетних детей и престарелых родственников;

– установите в своем доме автономный дымовой пожарный извещатель;

– ни в коем случае не курите в состоянии алкогольного опьянения;

– не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

– курите только в специально отведенных для этого местах;

– не бросайте спички, и окурки куда попало;

– обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют;

– храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте.

В случае обнаружения возгорания или открытого огня независимо от их места и размера, необходимо срочно вызвать пожарных обратившись за помощью по телефону 01(с сотового телефона 101, 112).

Взято отсюда