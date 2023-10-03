03.10.2023

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Программа «Местное время. Воскресенье» за 1 октября 2023 года

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за прошедшую неделю – подробно.

Сегодня в выпуске

  • Барнаульская семья получила газ бесплатно – по программе социальной догазификации. Но суд посчитал это неосновательным обогащением. Теперь нужно заплатить 300 тысяч владельцу газовой трубы.
  • Карл украл. Точнее, растратил. Уголовное дело главного по барнаульскому мусорному полигону ушло в суд. В деле фигурирует сумма в 202 миллиона рублей.
  • Поправки в бюджет, нагоняй главе района, запрет на митинги. О чём поспорили и за что голосовали краевые депутаты на последней сессии.
  • Рубцовчане перегородили отремонтированный двор шлагбаумом – соседи резко против, полиция сдаёт назад. А можно ли так по закону?

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    Татьяна Долгова

    Взято отсюда
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