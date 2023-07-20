ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Прокуратура подтвердила угрозу срыва работы почты в некоторых алтайских селах

редактор01 mins

Проверка прошла после обращения депутата Госдумы Александра Терентьева

Почта. Письмо / Фото: freepik

В Алтайском, Топчихинском, Тальменском и других районах края действительно есть угроза срыва доставки почтовых отправлений и писем из-за “организационно-штатных мероприятий”. Об этом говорится в ответе (имеется в распоряжении редакции amic.ru) прокурора Алтайского края Антона Германа депутату Госдумы от региона Александру Терентьеву. Эти мероприятия уже привели к увольнениям почтальонов.

Ранее на эту проблему в Общественную приемную Терентьева пожаловались жители Красногорского района. Затем стали поступать обращения и из других районов. Депутат направил запросы в Минфин и Минцифры РФ, инициировал прокурорскую проверку.

Опасения подтвердились: доставка писем и посылок под угрозой срыва. Кроме того, надзорное ведомство выявило ряд других нарушений трудовых прав сотрудников почтовых отделений. Например, в ответе прокуратуры сказано: “Работодателем не предоставлено соответствующее обоснование снижения размера заработной платы почтальонов”; “УФПС (управление федеральной почтовой связи по региону, – прим. ред.) не соблюдены установленные сроки проведения технического нормирования доставочных участков”; “сотрудники почтовых отделений не обеспечены средствами индивидуальной защиты, канцелярскими принадлежностями, сумками для корреспонденции”; “в почтовых отделениях муниципалитетов не предусмотрены должности уборщиков, функции которых выполняются самостоятельно работниками почты без оплаты”.

“Проводимые УФПС организационно-штатные мероприятия на территории региона в отношении почтальонов приведут к ухудшению положения работников, снижению размера заработной платы, возможному их увольнению и нарушению прав граждан на пользование услугами почтовой связи общего пользования, получение почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств по своему почтовому адресу”, – ответил Терентьеву Герман. 

Руководителю УФПС внесено представление. Ситуация с восстановлением трудовых прав сотрудников почтовых отделений продолжает оставаться на контроле прокуратуры и депутата Госдумы Александра Терентьева.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News