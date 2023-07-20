Прокуратура подтвердила угрозу срыва работы почты в некоторых алтайских селах

Проверка прошла после обращения депутата Госдумы Александра Терентьева

Почта. Письмо / Фото: freepik

В Алтайском, Топчихинском, Тальменском и других районах края действительно есть угроза срыва доставки почтовых отправлений и писем из-за “организационно-штатных мероприятий”. Об этом говорится в ответе (имеется в распоряжении редакции amic.ru) прокурора Алтайского края Антона Германа депутату Госдумы от региона Александру Терентьеву. Эти мероприятия уже привели к увольнениям почтальонов.

Ранее на эту проблему в Общественную приемную Терентьева пожаловались жители Красногорского района. Затем стали поступать обращения и из других районов. Депутат направил запросы в Минфин и Минцифры РФ, инициировал прокурорскую проверку.

Опасения подтвердились: доставка писем и посылок под угрозой срыва. Кроме того, надзорное ведомство выявило ряд других нарушений трудовых прав сотрудников почтовых отделений. Например, в ответе прокуратуры сказано: “Работодателем не предоставлено соответствующее обоснование снижения размера заработной платы почтальонов”; “УФПС (управление федеральной почтовой связи по региону, – прим. ред.) не соблюдены установленные сроки проведения технического нормирования доставочных участков”; “сотрудники почтовых отделений не обеспечены средствами индивидуальной защиты, канцелярскими принадлежностями, сумками для корреспонденции”; “в почтовых отделениях муниципалитетов не предусмотрены должности уборщиков, функции которых выполняются самостоятельно работниками почты без оплаты”.

“Проводимые УФПС организационно-штатные мероприятия на территории региона в отношении почтальонов приведут к ухудшению положения работников, снижению размера заработной платы, возможному их увольнению и нарушению прав граждан на пользование услугами почтовой связи общего пользования, получение почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств по своему почтовому адресу”, – ответил Терентьеву Герман.

Руководителю УФПС внесено представление. Ситуация с восстановлением трудовых прав сотрудников почтовых отделений продолжает оставаться на контроле прокуратуры и депутата Госдумы Александра Терентьева.

Источник