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Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений двух стран

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение уровнем отношений и стратегическим партнерством между Россией и Таджикистаном, сообщает пресс-служба Кремля.

“В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днём рождения. С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие”, – говорится в сообщении.

Также уточняется, что ранее российский лидер направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму.

Взято отсюда
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