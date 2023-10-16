Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото

Роль России и Китая в международных делах растет, поэтому на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине мировой обстановке будет уделено большое внимание, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет. Нас объединяют много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет. Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большинство мирового ВВП и большинство мирового населения”, – сказал Песков в программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1” в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, какое внимание на переговорах лидеров России и Китая будет уделено международной обстановке.

Третий форум международного сотрудничества “Один пояс, один путь” пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая. Путин в начале октября заявил, что надеется, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме “Один пояс, один путь” будут способствовать наращиванию российско-китайских связей.

город Горняк

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