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Путин прокомментировал ход спецоперации на совещании Совбеза

редактор01 mins

Фото: kremlin.ru

По словам президента, ВСУ потеряла десятки тысяч человек. Поставки оружия и наемников не помогают им прорвать российский фронт

Президент России Владимир Путин в совещании с Советом Безопасности сделал несколько заявлений. По его словам, результатов украинского контрнаступления нет, сообщает РБК .

Путин рассказал, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами контрнаступления. Также он отметил, что Запад видит, что их военная техника уязвима и в чем-то уступает советским машинам, сообщает Mash .

Президент также сказал, что Украина потеряла десятки тысяч человек:

В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери, это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек“, – заявил Путин.

Глава государства утверждает, что мобилизационный ресурс ВСУ истощается. Поставки оружия, артиллерии иностранных наемников и советников не помогают Украине прорвать фронт Вооруженных сил России.

Также Путин отметил, что агрессия Украины против Белоруссии будет означать также агрессию против России.

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