Путин прокомментировал ход спецоперации на совещании Совбеза
Фото: kremlin.ru
По словам президента, ВСУ потеряла десятки тысяч человек. Поставки оружия и наемников не помогают им прорвать российский фронт
Президент России Владимир Путин в совещании с Советом Безопасности сделал несколько заявлений. По его словам, результатов украинского контрнаступления нет, сообщает РБК .
Путин рассказал, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами контрнаступления. Также он отметил, что Запад видит, что их военная техника уязвима и в чем-то уступает советским машинам, сообщает Mash .
Президент также сказал, что Украина потеряла десятки тысяч человек:
“В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери, это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек“, – заявил Путин.
Глава государства утверждает, что мобилизационный ресурс ВСУ истощается. Поставки оружия, артиллерии иностранных наемников и советников не помогают Украине прорвать фронт Вооруженных сил России.
Также Путин отметил, что агрессия Украины против Белоруссии будет означать также агрессию против России.