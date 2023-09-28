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Путин проведет переговоры с президентом Южного Судана

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент России Владимир Путин. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин в четверг в России проведет переговоры с президентом Южного Судана, главы государств обсудят отношения двух стран и международную повестку, сообщает пресс-служба Кремля.«”Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 сентября проведет переговоры с президентом Республики Южный Судан Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом. Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня”, – говорится в сообщении.

Взято отсюда
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