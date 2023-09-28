Путин проведет встречу с избранными главами субъектов России

Владимир Путин. Архивное фото

Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов России, во встрече примут участие главы 26 регионов, сообщает пресс-служба Кремля.

“Двадцать восьмого сентября Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов Российской Федерации. Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти”, – говорится в сообщении.

Как уточняется, в этот же день президент посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

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