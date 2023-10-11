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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, а также выразили обеспокоенность эскалацией насилия и ростом числа жертв, сообщили в пресс-службе Кремля.«”Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения”, – говорится в сообщении.

В сообщении также говорится о том, что “акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса”.

Кроме того президенты России и Турции выразили обоюдную готовность активно содействовать урегулированию конфликта.

Путин и Эрдоган подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН “двугосударственной” формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также лидеры затронули отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Контакты лидеров двух стран будут продолжены.

новости Локтевский
Взято отсюда
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