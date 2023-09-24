24.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такой день. Закрытие автосезона и барнаульцы, которые пожаловались Ксении Собчак
Мир
Глава МИД Белорусси: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине
Мир
В МИД Белоруссии выступили за расширение категории постоянных членов СБ ООН
Мир
В МИД Белоруссии назвали глобальный продовольственный кризис рукотворным
Общество
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах
Общество
Путин считает народ источником власти в России

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1049 News
Новости Горняк222 News
Образование130 News
Общество286 News
Объявления79 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах

редактор ГОРНЯК2201 mins

Единый день голосования в России. Архивное фото

Сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах, заявил президент России Владимир Путин.

“Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах. Делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения. На избирательном участке или на дому. В тот день, когда это удобно. Ведь сейчас есть возможность проголосовать в течение нескольких дней”, – сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости