Путин считает народ источником власти в России

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Именно народ является источником власти в России, он определяет путь ее развития, заявил президент России Владимир Путин.

“Именно народ – источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития”, – сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

Путин подчеркнул, что огромная заслуга ЦИК РФ в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным.

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