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Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле

редактор01 mins

Природа порадовала барнаульцев красивым зрелищем

  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
  • Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле

Фото: amic.ru, “В курсе 22”

20 июля в Барнауле подходит к концу. К вечеру жителей краевой столицы природа решила порадовать невероятно красивым закатом. В небе сегодня есть все: розовеющие тучи, радуга, разряды молний. Лучшие снимки июльского неба вы можете увидеть в фотоподборке amic.ru.

Отметим, что дожди и гроза были в прогнозе синоптиков. Остается надеяться, что они собьют жару.

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