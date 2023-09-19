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Ретейлеры не хотят продавать новую провокационную часть Call of Duty в России - ГОРНЯК22
19.09.2023

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Ретейлеры не хотят продавать новую провокационную часть Call of Duty в России

ГОРНЯК2201 mins

РБК: Call of Duty со сценами насилия против россиян не хотят продавать в РФ

Крупнейшие российские продавцы бытовой техники и электроники не исключают отказа от продажи Call of Duty: Modern Warfare III из-за наличия в ней сцен насилия против россиян. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова президента Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яши Хаддажи.

Решение ретейлров о возможном отказе от реализации в России дисков с Call of Duty: Modern Warfare III было принято после выхода дебютного трейлера игры. В ролике показали главного антагониста проекта российского террориста Владимира Макарова, которого некая группа лиц освобождает из тюрьмы. В конце клипа содержится часть финальной сцены из предыдущей части Call of Duty, в которой вооруженные преступники готовятся захватить российский авиалайнер и получают сообщение с текстом «No Russian» (рус. «Нет русским»). То есть, скорее всего, сюжет Modern Warfare III продолжит историю Modern Warfare II и начнется с этого спорного эпизода. Хаддажи считает, что данный мотив можно трактовать как призыв к насилию против россиян.

«Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», – сказал Хаддажи.

О намерении отказаться от продажи новой части Call of Duty также сообщили в «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Буке» и ЭМСИ. В DNS пояснили, что содержание игры может подпадать под действие статьи 282 Уголовного кодекс РФ о «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Глобальный релиз Call of Duty: Modern Warfare III запланирован на 10 ноября 2023 года. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, а также Xbox Series X и S.

Ранее женский персонаж оказался голым из-за бага в Dota 2.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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