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Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Флаг Египта. Архивное фото

Российско-египетские консультации по безопасности прошли во вторник в Каире, стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты в области международной и региональной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Консультации провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и советник главы республики по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффар с участием руководителей министерств и ведомств двух стран. С российской стороны в них участвовали представители аппарата Совбеза, МИД, ФСБ, СВР, МВД, Росфинмониторинга, “Росатома”, Центрального банка. «”Рассмотрен широкий спектр тем, направленных на укрепление взаимодействия Российской Федерации и Арабской Республики Египет как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. В том числе подчеркнут настрой на плодотворное сотрудничество в рамках БРИКС и площадке ООН”, – говорится в сообщении.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Средиземноморья и Сахаро-Сахельской зоне. “Затронута ситуация вокруг Украины”, – отмечается в релизе.

Подчеркивается, что “стороны подтвердили настрой на продолжение активного взаимодействия и укрепления координации в международных и региональных делах”.

Подробно обсуждались планы сотрудничества в сфере финансовой безопасности, по линии спецслужб, правоохранительных органов и военных ведомств. «”Сделан акцент на совместном противодействии терроризму, вскрытии каналов его финансирования, на выявлении каналов перемещения боевиков, борьбе с наркотрафиком, незаконной миграцией, торговлей людьми, сотрудничестве в области международной информационной безопасности, взаимодействии национальных центров реагирования на компьютерные атаки”, – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, затрагивались некоторые направления экономического сотрудничества двух стран, в том числе в области атомной энергетики и финансово-банковской сфере.

Взято отсюда
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