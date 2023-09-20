Россиянам рассказали, когда заработает Единый реестр воинского учета - ГОРНЯК22

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Зам главы минцифры РФ отметил, что до конца года в ведомстве планируют запустить пилотный проект реестра, который будет работать на территории одного-двух регионов

В России реестр воинского учета начнет полноценно работать не ранее 2025 года, заявил замминистра цифрового развития Олег Качанов, сообщает ТАСС .

По его словам, это связано с жесткими требованиями информационной безопасности и инфраструктуры – сведения в нем составляют служебную тайну и касаются всего населения.

“Полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Это вот так вот не берется. Полноценная работа требует каналов связи и их защиты“, – подчеркнул чиновник.

При этом еще в мае предполагалось, что сотрудники минцифры РФ разработают и введут реестр в эксплуатацию до конца этого года. Однако обеспечить формирование записей в нем собирались с начала 2025 года.

Зам главы минцифры РФ отметил, что до конца года в ведомстве планируют запустить пилотный проект реестра, который будет работать на территории одного-двух регионов

Напомним, что весной Владимир Путин подписал закон о создание единого реестра воинского учета. В базе данных будут храниться личные и паспортные данные россиян, ИНН, СНИЛС, а также сведения об образовании, адресе жительства, состоянии здоровья и гражданстве.