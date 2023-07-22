Российские управляющие компании обяжут создать специальные счета для оплаты коммунальных услуг

В России разрабатывают новую инициативу, согласно которой управляющие компании будут обязаны создавать специальные счета для оплаты коммунальных услуг. С помощью нового инструмента жильцы смогут проконтролировать расходуются ли их деньги по назначению, сообщают «Известия».

В настоящее время деньги попадают в общий котел и фактически становятся собственностью организации. Люди могут контролировать их использование только раз в год, когда утверждается отчет о расходах и план будущих трат. При этом если компания недобросовестная, то жильцы не могут быть уверены в том, что деньги не расходуются на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги.

Авторы инициативы отмечают, что зачастую управляющие компании недоплачивают деньги ресурсоснабжающим организациям. Кроме того, возникают ситуации, когда деньги расходуются не по прямому назначению. Так, средства на обслуживание лифтов, уборку подъездов и текущий ремонт зачастую переводят ресурсоснабжающим за должников. Это негативно сказывается на состоянии домов.

При этом как решить проблему с самими злостными неплательщиками не уточняется. Нередко управляющие компании не в состоянии рассчитаться с коммунальщиками именно из-за должников.

Часть экспертов и вовсе считают, что УК необходимо исключить из схемы работы с деньгами поставщиков ресурсов, поскольку они не получают за это ни рубля, хотя тратят свои силы и средства.

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