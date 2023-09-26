Российский теннисист впервые с 2018 года выиграл турнир ATP

Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в китайском Чжухае

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над Йосихито Нисиокой из Японии в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:1. 27-летний россиянин выиграл турнир под эгидой ATP впервые с 2018 года, тогда он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже.

Призовой фонд турнира в Чжухае составил $981 785.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP. Он становился победителем пяти турниров под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в 2023 году и Открытого чемпионата США (US Open) в 2022 году.

В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Ранее теннисистка Рыбакина снялась с турнира в Токио.

Источник