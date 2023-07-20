“Ростелеком” запустил мобильные станции в 44 селах Алтайского края

Это именно малые населенные пункты, где живет не более 500 человек

Базовая станция мобильной связи / Фото: “Ростелеком”

В 44 малых алтайских селах с начала 2023 года заработали базовые станции мобильной связи “Ростелекома”. Для этого оператор построил дополнительно 300 км волоконно-оптических линий связи.

“Мы понимаем важность мобильной связи и беспроводного интернета в небольших селах, где нет возможности строить скоростные линии передачи данных и есть проблемы с голосовой связью. Поэтому установка оборудования идет высокими темпами и с опережением утвержденных графиков. Более того, в этом году в перечень включено в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано”, – сообщил директор Алтайского филиала “Ростелекома” Сергей Лавренюк.

Напомним, в 2021 году Минцифры России и “Ростелеком” подписали соглашение об исполнении второго этапа федерального проекта “Устранение цифрового неравенства” (УЦН 2.0). Оператор проводит связь в селах, где живет от 100 до 500 человек. Их выбирают по итогам народного голосования. Опрос на портале “Госуслуги” проходит при участии Минцифры Алтайского края и органов местного самоуправления.

В предыдущие годы “Ростелеком” запустил мобильные вышки в 60 населенных пунктах края. В 2023 году оператор ввел в эксплуатацию 17 станций в феврале, еще 15 в марте и четыре в июне. В июле сотовая связь появилась еще в восьми деревнях. В сентябре и октябре “Ростелеком” установит базовые станции мобильной связи в 35 населенных пунктах Алтайского края.

Народное голосование на портале “Госуслуги” еще идет, принять участие в нем можно до 13 августа. А до 10 сентября заявку можно отправить по почте в адрес Минцифры России. В декабре по результатам голосования будут проведены инструментальные проверки выбранных населенных пунктов и опубликован утвержденный перечень.

“После установки базовых станций мы встречаемся с сельчанами и видим только положительную реакцию: сигнал отличный, охватывает все домохозяйства, голосовая связь хорошая, скорости интернета хватает для раздачи на домашние компьютеры. В этом году ожидаем не меньшей активности сельских жителей на голосовании”, – отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.Проверить статус подключения населенного пункта к мобильной связи можно на портале “Госуслуги”.

ПАО “Ростелеком”

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