Руслан Белый* признался, что у него родилась дочь от 23-летней жены

Комик Руслан Белый признался, что его жизнь стала хуже после рождения ребенка

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался в интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом), что у него родилась дочь от 23-летней жены. По словам артиста, их жизнь стала хуже после появления ребенка.

«Жизнь стала хуже, потому что ты не ешь, не спишь, не гуляешь. Конечно, это все тяжело. Да, ты испытываешь счастье, но оно такое короткое. Только ты подумал, как счастлив, и тут же ребенок обосрался, орет, его нужно кормить. Все пошло на хрен: спорт, английский. Ты делаешь просто все ради этого ребенка», — высказался шоумен.

Супруга комика, которую зовут Ольга, на 20 лет моложе него. Белый отметил, что его не смущает разница в возрасте, и ему приятно жить с такой молодой женой. Артист узнал о беременности возлюбленной после объявления мобилизации в России в 2022 году, Ольга позвонила ему по видеосвязи. По воспоминаниям шоумена, в тот момент был максимально счастлив, поскольку мечтал о детях.

Белый признался, что познакомился с женой в соцсетях. Девушка первая написала комику, Руслан ей ответил и пригласил на свидание, а позже сделал предложение. Пара расписалась осенью 2022 года в МФЦ и улетела в Испанию, где у них и родилась дочь.

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* признан в РФ иностранным агентом

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