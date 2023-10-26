Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото

. Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle.«

"Наши армии во многом привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя, пожалуй, в принципе не спрячешься. <…> У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее", — рассуждает эксперт.

По его словам, конфликт на Украине должен научить членов Североатлантического альянса азам современной войны с применением высокотехнологичных средств наблюдения и наведения.

Из-за наличия у России таких передовых систем ВСУ не смогли уберечь своих лучших офицеров, играющих ключевую роль на поле боя, отметил Уотлинг. НАТО необходимо подумать над тем, как сохранить опытных кадровых военных в возможном вооруженном конфликте XXI века, резюмировал он.

Россия неоднократно указывала на отсутствие агрессивных планов в отношении каких-либо государств. При этом в Кремле не раз отмечали, что Североатлантический альянс, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию к границам России, что не может принести большей безопасности Европе.

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