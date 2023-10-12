Фото: из личного архива героини

– Еще в школе, учась в медицинском классе, я помню, как нас распределили в центральную больницу ухаживать за брошенными детьми. Дело было 30 лет назад, законы были менее строгие. Я забирала детей домой, мыла, нянчилась, возвращала назад и говорила маме, что рано или поздно стану приемным родителем, – вспоминает Галина Тольская.

Ее мечта сбылась спустя много лет, когда в семье Галины, ее троих кровных детей и мужа появилась десятимесячная Дина. Муж поддержал идею женщины и семья начала поиски.

Дюймовочка, от которой все отказались

Закончив школу приемных родителей, Галина с мужем тут же обратились в опеку. Про Дину им рассказали в Вологде, после чего родители, не раздумывая, поехали знакомиться.

– Мы искали своего ребенка, вне зависимости от группы здоровья. Просто искали своего. Дина в свои 10 месяцев весила 6 кг, рост 62 см. Она не сидела, не стояла. Перед нами была Дюймовочка, которая с первых минут начала улыбаться, смеяться, – с улыбкой вспоминает женщина.

В детском доме тогда удивились: осторожная девочка сразу прониклась к новым людям. Тем удивительнее Гале было узнать, что перед ней четыре семьи отказались от малышки. А Тольские однозначно решили: девочку забираем!

«Мы ее никуда не отдадим!»

– Сначала нам действительно было сложно. Дина не могла нормально питаться, в прямом смысле. В детдоме ее кормили только одной смесью, другую пищу организм не воспринимал. Дина не знала, что такое мясо, фруктовое пюре, творог. После каждого приема пищи было срыгивание. Мы кормили маленькими порциями и потом полчаса держали Дину в вертикальном положении. Она качалась в кроватке, чтобы компенсировать внимание и ласку, отсутствовавшие в первые месяцы жизни. В какой-то момент у меня случился нервный срыв. Я закричала, что не справлюсь, – рассказывает женщина.

И тогда на помощь пришли кровные дети Галины. Младшая дочь Нина, услышав это, схватила Дину на руки и убежала в другую комнату. Оказалось, она испугалась, что девочку вернут обратно в детский дом. А четырехлетний сын Гали сказал: «Мы ее никуда не отдадим!»

– И я окончательно поняла: Дина – наш ребенок. Однажды она уснула, раскинув ручки и ножки. Мы с мужем смотрели и не верили. Настолько было удивительно, что после раскачиваний и тревог дочь научилась спокойно засыпать, – улыбается женщина.

Сейчас семье значительно легче. Дина знает, что есть мама, папа, братья и сестры. Она начала говорить первые свои слова, начала ползать на четвереньках.

– Дина называет нас мама, папа, машет ручками и каждый день делает новые, новые шаги. Каждый день благодарю Бога за эту крошку, – рассказывает женщина.

Вместо послесловия

Дети Галины вдохновились примером мамы и папы. И теперь планируют свое будущее, как когда то сама Галя. Недавно 8-летняя дочка женщины сказала знакомые ей слова: «Мама, когда вырасту, тоже возьму ребенка из детского дома».

КСТАТИ

Узнать больше о приемном родительстве и получить поддержку можно на портале фонда “Измени одну жизнь”.

Взято отсюда

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