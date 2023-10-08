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Вот второе воскресенье октября отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2023 году праздник выпадает на 8 октября

Собрали подборку красивых поздравлений с Днем работников сельского хозяйства и промышленности 2023 в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем сельского хозяйства 2023 в стихах

С Днем сельского хозяйства Вас, трудовой народ! Ведь вашими трудами Страна наша живет. Пусть крепнет урожайность, Не будет грызунов. Желаю только лучших, Выносливых сортов. Здоровья вам и счастья, Успехов на года И жизни долгой-долгой Не меньше, чем до ста! Вы гордость и опора, Кормильцы всей страны. Ваш труд нам очень дорог, Плоды его видны.

Всем тем, кто работает в сельском хозяйстве, Желаю удачи и личного счастья. Пусть ценят ваш труд по достоинству люди, А в жизни ни горя, ни страха не будет. Живите без стрессов и на позитиве, Чтоб мысли печальные не приходили.

Сегодня поздравим великих людей. Работы ведь в мире не сыщешь сложней: И скот содержать, и собрать урожай, И переработать, чтоб сытым был край. Поздравим работников отрасли той, Которая стала давно основной Для жизни людской. И пускай этот труд Всегда уважают, и ценят, и чтут. Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде, Так пусть же во всём вам, всегда и везде Удача сопутствует, просто везет. И счастье пусть вас непременно найдет!

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com Поздравления работникам сельского хозяйства и промышленности

Как сказал греческий философ, “сельское хозяйство для благородного и высоко духовного человека — лучшее из всех профессий и искусств, с помощью которых можно искать средства к существованию”. Счастливого дня всем, кто обрабатывает землю и обеспечивает нас едой, которую мы видим на наших столах! Пусть каждый год будет урожайным, животные здоровыми и послушными, а инновации и технологии и дальше облегчают вашу жизнь. С праздником!

Сегодня хочу поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.

Поздравляю всех тех, кто ежедневно дарит нам тепло своих рук и частичку своей души. Всех тех, кто трудится на полях и стоит у станков перерабатывающей промышленности. Желаю, чтобы на наших полях всегда колосилась пшеница, чтобы на каждом столе к завтраку у всех было вкусное и свежее молоко. Желаю, чтобы в ваших душах всегда пела радость и горело желание жить, работать, дарить нашим людям свою продукцию, любовь и тепло. С праздником!

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com Поздравления с Днем работников сельского хозяйства 2023 в СМС

С Днем сельского хозяйства Мы всех вас поздравляем! И счастья, и достатка Мы каждому желаем!

Пускай нивы колосятся, И живёт пускай село — Всех с Днём сельского хозяйства И работников его!

С Днём работника сельхоза! Пусть успехи бьют ключом, Чтоб в жару и в дождь, в морозы — В настроении боевом!

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