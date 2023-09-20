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Садоводы дарят животным из барнаульского зоопарка осенние плоды - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Садоводы дарят животным из барнаульского зоопарка осенние плоды

ГОРНЯК2201 mins

Ежегодно неравнодушные садоводы из Барнаула радуют обитателей зоопарка «Лесная сказка» вкусными фруктами и овощами.

В этом году директор зоопарка Сергей Писарев даже установил специальные ящики для даров. Он установлен у технического входа. В случае, если вы приехали на машине, то вам необходимо заехать на парковку и у шлагбаума позвонить администратору по телефону: 99 62 62.

Сергей Писарев отметил, что многие несут тыквы, дыни, картошку и кабачки.

Судя по видео, тигру Шерхану очень понравилась большая тыква.

«Как раз вчера видела Шерхана с тыквой. Уж он на неё охотился-охотился, лизал, кусал и вообще очень весело время провёл с этой тыквой», – написал пользователь.

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