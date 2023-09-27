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Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ветеран дивизии СС “Галичина” Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале призвал подать в отставку всех, кто аплодировал в парламенте Канады украинскому эсэсовцу Ярославу Хунке.

На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии “Галичина” войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что “дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении”, стала известна ему “позже”. Во вторник он объявил, что уходит в отставку.

“А вот премьер-министр Джастин Трюдо спрятался от ответственности за спиной Роты. По-хорошему, ему бы тоже подать в отставку, как и всем, кто аплодировал в зале парламента. Особенно – его заместительнице Христе Фриланд, потомственной бендеровке, по инициативе которой на самом деле и устроили эту нацистскую клоунаду. А ещё бы лучше им пойти под трибунал”, – написал Сальдо.

По его словам, спикеру палаты общин Канады приглашение в парламент престарелого эсэсовца украинского происхождения дорого обошлось. “Пришлось подать в отставку, в сотый раз показав всему миру, что украинский национализм отравляет всё, к чему прикасается”, – подчеркнул глава Херсонской области.

Взято отсюда
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