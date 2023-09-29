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Сборная Алтайского края победила на Всероссийских соревнованиях ветеранов-гиревиков

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Сборная Алтайского края победила на Всероссийских соревнованиях ветеранов-гиревиков

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Состязания прошли с 24 по 26 сентября в рамках Кубка России по гиревому спорту среди тяжелоатлетов в возрасте от 40 до 70 лет и старше.

Спортсмены соревновались в дисциплинах «толчок длинным циклом», «двоеборье» и «рывок» по возрастным и весовым категориям. Командный зачёт определялся по наибольшей сумме очков, набранных участниками соревнований.

Победу одержала команда Алтайского края! Второе место заняла сборная Кузбасса, а третье — гиревики из Хакасии.

Взято отсюда
горняк

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