В своем выступлении в ходе отчета главы города Сергей Войтюк отметил, что поддержка бойцов СВО и их семей на протяжении двух лет является важнейшей задачей для краевой столицы. Она реализуется при содействии администрации города Барнаула, депутатского корпуса, общественных институтов.

По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта, деятельность города в этом направлении является модельной и достойной подражания другими муниципалитетами.

Сергей Войтюк поблагодарил за работу городскую комиссии по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции, созданную по инициативе главы города Вячеслава Франка:

«Комиссия активно взаимодействует с семьями и алтайским реготделением Государственного фонда Защитники Отечества, адресно помогает по различным аспектам совместно с районными администрациями города Барнаула. Низкий поклон за проявленную заботу и внимание к семьям бойцов».

Сергей Войтюк высоко оценил командную работу горожан, барнаульских предпринимателей и администрации по сбору и отправке гуманитарных грузов в зону СВО и освобожденных территорий. Из Барнаула регулярно отправляются гуманитарные конвои, начиная от продуктов питания и товаров первой необходимости, заканчивая транспортной техникой, средствами связи, тепловизорами, коптерами и РЭБ системами.

В завершении доклада Сергей Войтюк отметил, что считает работу администрации города Барнаула по этому направлению достойной и выразил уверенность, что она будет продолжена на высоком уровне.

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