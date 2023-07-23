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Шесть жителей Алтайского края заболели клещевым энцефалитом

редактор01 mins

Фото: pixabay.com

В настоящее время наблюдается снижение активности клещей. Однако опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 128 жителей края, сообщает региональный Роспотребнадзор. Неделе ранее этот показатель был значительно выше – 223 человека.

Всего с начала сезона в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 7003 человек, из них 1841 ребенок.

Среди пострадавших зарегистрировано 295 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, 66 случаев с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, 53 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

У шести человек подтвердился клещевой энцефалит, в том числе у двоих детей. Сейчас в стационарах края лежит три пациента с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

Ранее сообщалось , что в бийской частной клинике клеща приняли за родинку.

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